Завтра на юге и западе Украины пройдут дожди и грозы

{1-} В среду, 22 августа, в Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 23-25°. На юге и западе Украины ожидаются дожди и грозы, сообщает УНИАН.

Ночью в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму, днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, на Левобережье - северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 7-12°, на западе и юге - 13-18°, на побережье Черного моря - до 22°; днем - 21-26°, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области - 28-33°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 21-26°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 23-25°.

21 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-26°, в Днепре в районе Киева - 17°.

Новости по теме:

В Украине на День независимости будет хорошая погода

Синоптики рассказали, какой будет погода осенью

Синоптики обещают Украине 35 градусов жары и раннюю осень