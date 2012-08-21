В аэропорту «Борисполь» ищут бомбу, пассажиры эвакуированы

{1-} В связи с сообщением о минировании были экстренно эвакуированы пассажиры, находящиеся в терминалах B и F международного аэропорта «Борисполь».

Как заявили в пресс-службе аэропорта, на номер 02 в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании терминалов, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Все пассажиры из терминалов B и F эвакуированы и находятся на привокзальных площадях на безопасном расстоянии. Силами службы безопасности аэропорта и силовых структур идет проверка информации о минировании», - сообщили в аэропорту.

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В то же время, как сообщил присутствующий в данное время в аэропорту, пассажиров, прилетевших в аэропорт и готовящихся к вылету, в связи с указанными событиями, не выпускают из самолетов.

Ранее «Главред» сообщал, что 20 августа в Кременчуге Полтавской области неизвестный позвонил в милицию и предоставил ложную информацию о минировании автомобильного и железнодорожного вокзалов.

Также напомним, что 13 июля поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева. Пассажиров эвакуировали из здания.

За телефонный терроризм можно получить 6 лет тюрьмы.

фото: kbp.aero

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