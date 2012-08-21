Нарушения в закупке учебников по 647 гривен не обнаружены: могло быть и дороже

{1-} В Генпрокуратуре заявили, что Госфининспекция не нашла у Минобразования нарушений при закупке учебников для 1-го класса по цене 647 гривен.

Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос издания «Тиждень».

Согласно сообщению, проверку проводила Госфининспекция по поручению ГПУ от 30 марта этого года.

«В соответствии с информацией Государственной финансовой инспекции в м. Киеве от 19.07.2012 нарушений при проведении Институтом процедуры закупки учебников для учеников 1 класса общеобразовательных учебных заведений не установлено», - говорится в ответе Генпрокуратуры.

Ранее «Главред» сообщал, что Институт инновационных технологий и содержания образования закупит учебники для 1 класса на сумму 61,13 миллиона гривен. Самыми дорогими оказались учебники украинского языка для школ с обучением на польском языке - 647 грн за экземпляр. Испанский язык для первоклассников стоит 518 грн/экз., украинский язык для школ с молдавским языком - 497 грн/экз. Самым дешевым стал учебник английского языка для общеобразовательных школ - 10,81 грн/экз.

Позже выяснилось, что автором самого дорогого учебника оказалась мать первого вице-премьер-министра Валерия Хорошковского.

В Минобразования объяснили, что стоимость учебника включает у себя технологических процесс его изготовления (какой имеет ряд этапов) и состоит не только из расходов бумаги, картона, пленки и полиграфических расходов, а еще из редакционных и общеиздательских (авторские гонорары, разрабатывания оригинал-макетов, художественные и редакционные расходы). Кроме этого, указаны расходы по каждому учебнику распределяются на общий тираж учебников.

А замдиректора ИИТиСО Святослав Серебрянский заявил, что МОНМС сэкономило на учебниках по украинскому языка, поскольку в 2009-м аналогичные учебники стоили 847–870 грн.

фото: mon.gov.ua

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