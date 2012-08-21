Задержан сумасшедший, который «заминировал» аэропорт «Борисполь»

{1-} В милиции заявили о задержании подозреваемого в ложном сообщении о минировании аэропорта "Борисполь" .

"Этот человек психически неуравновешенный. Он звонил дважды с промежутком в несколько минут с одной и той же фразой, что аэропорт заминирован", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киевской области, , передаёт Интерфакс – Украина.

По информации пресс-службы, из терминала "F" было эвакуировано около 3 тыс чел, из терминалов "C" и "В" – около 2 тыс вместе.

"Оперативно-технические службы ничего не обнаружили", - заявили в милиции.

"Звонивший – киевлянин, и звонки осуществлял из Киева", - отметили в пресс-службе.

В столичном главке милиции уточнили, что звонки осуществлялись с телефонных автоматов в столице – Чоколовского бульвара и Краснозвездного проспекта. Звонки были осуществлены на телефон "102" в 14:06 и 14:14.

По их словам, звонивший - 1983 г.р., находится на психиатрическом учете. "Есть решение суда о его принудительном лечении", - уточнили в милиции.

Как сообщал Главред ранее, 13 июля поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева. Пассажиров эвакуировали из здания.

За телефонный терроризм можно получить 6 лет тюрьмы.

фото: kbp.aero

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