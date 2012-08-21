На матче «Боруссия» - «Динамо» ожидается аншлаг

{1-} Стадион менхенгладбахской «Боруссии» во время матча квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» будет заполнен полностью.
Об этом сообщил сотрудник немецкого клуба Кристоф Баумайстер, передает пресс-служба «Динамо».
«На матч продано уже 45,000 билетов. Стадион «Боруссия-Парк» может вместить 51,177 зрителей, но клубом было выпущено всего 46,000 билетов, так как на игры Лиги Чемпионов стоячие места запрещены по регламенту UEFA», - заявил представитель «Боруссии».
Напомним, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Боруссией» и киевским «Динамо» состоится 21 августа. Начало игры в 21:45.
Фото: borussia.de
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