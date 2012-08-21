Семин оказался на грани увольнения - СМИ

{1-} Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин будет уволен, если команда не пробьется в групповой этап Лиги чемпионов. Об этом со ссылкой на свои источники в клубе сообщает Life Sports.

«Семин уже долгое время висит на волоске от увольнения из киевского «Динамо». Старт текущего сезона для киевлян выдался довольно удачным, однако команда не показывает хорошей игры», - отметил источник.

«Практически все победы достаются очень трудно, даже в матчах со слабыми соперниками. В последнем туре киевляне и вовсе проиграли «Ворскле», - напомнил он.

В то же время, по его словам, руководство клуба учитывает и реакцию болельщиков.

«А негативная реакция болельщиков на то, что командой руководит Семин, продолжается уже в течение шести туров чемпионата. Все это заставляет руководство клуба задуматься о целесообразности его пребывания на посту главного тренера», - рассказал источник.

Последняя возможностью для Семина сохранить свою должность в клубе – это выступление в Лиги чемпионов.

«Команде и ее тренеру была поставлена конкретная задача – пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В случае если этого не произойдет, скорее всего, Юрий Семин будет отправлен в отставку», - заверил источник.

«Максимум, российскому специалисту могут дать шанс реабилитироваться в матче с главным конкурентом киевлян в чемпионате Украины с донецким «Шахтером», который состоится 2 сентября», - заключил источник.

Отметим, что первый матч за выход в Лигу чемпионов киевляне проведут уже сегодня, 21 августа.

Матч «Боруссия» - «Динамо» начнется в 21:45.

Фото: football.sport.ua

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