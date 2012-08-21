В Apple изобрели устройство для выключения рекламы

{1-} Изобретатели американской компании Apple запатентовали устройство, которое позволяет избегать просмотра или прослушивания рекламы.

Сообщение об этом 21 августа появилось на сайте патентного ведомства США, передает Lenta.ru.

Идея Apple заключается в том, чтобы во время рекламных пауз пользователь мог слушать или смотреть файлы, записанные у него на носителе. Прибор должен сам определять, какие отрезки передач нежелательны для просмотра, а потом самостоятельно переключаться обратно на канал, когда реклама подойдет к концу.

Кроме того, система, разработанная Apple, сможет запоминать предпочтения пользователя с помощью функции, аналогичной той, что есть в интернет-радио Pandora: там можно «лайкать» понравившиеся песни и ставить соответствующий значок, если песня пользователю не нравится.

Устройство будет запоминать «лайки» и выбирать файлы для проигрывания исходя из предпочтений пользователя.

Пока в Apple не сообщали, планируют ли они использовать патент в разрабатываемых компанией устройствах и если да, то в каких именно. Ранее по рынку начали ходить слухи о том, что Apple собирается выпустить свой телевизор.

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