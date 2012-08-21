Спортсменов-инвалидов из Иордании арестовали за разврат

{1-} Полиция Северной Ирландии арестовала трех членов паралимпийской команды Иордании по подозрению в совершении развратных действий.
Об этом сообщает ВВС.
Обвинения в адрес иорданских паралимпийцев выдвинула их коллега по сборной.
В настоящее время иорданская команда проходит тренировки в спортивном центре в Антриме.
В Паралимпийских играх, которые начинаются на следующей неделе в Лондоне, должны принять участие более 4 тысяч атлетов.
Фото: london2012.com
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