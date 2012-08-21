«Боруссия» и «Динамо» объявили составы на игру

{1-} Тренеры участников квалификации Лиги чемпионов – «Боруссии» и киевского «Динамо», объявили составы команд на игру, передает официальный сайт УЕФА.
Гостями в этом поединке будут киевляне, которые выйдут на поле в таком составе:
«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик (капитан), Тайво, Мигел Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Нинкович, Браун
Запасные: Бойко (вратарь), Рафаэл Араужо, Вукоевич, Гусев, Юссуф, Дуду, Мехмеди
Тренер: Юрий Семин
«Боруссия»: тер Штеген, Дамс (капитан), Альваро Домингес, Янчке, Штранцль, Ринг, Нордтвейт, Аранго, Г. Джака, Л. де Йонг, де Камарго
Запасные: Хаймерот (вратарь), Брауверс, Вендт, Джигерджи, Херрманн, Ханке, Хргота
Тренер: Люсьен Фавр
Фото: uefa.com
Новости по теме:
Анонс матча «Боруссия» - «Динамо»
Семин: хорошие игроки из «Боруссии» ушли - пришли очень хорошие
«Динамо» прилетело в Германию на игру с «Боруссией»
Семин оказался на грани увольнения - СМИ