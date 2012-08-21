«Боруссия» и «Динамо» объявили составы на игру

{1-} Тренеры участников квалификации Лиги чемпионов – «Боруссии» и киевского «Динамо», объявили составы команд на игру, передает официальный сайт УЕФА.

Гостями в этом поединке будут киевляне, которые выйдут на поле в таком составе:

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик (капитан), Тайво, Мигел Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Нинкович, Браун

Запасные: Бойко (вратарь), Рафаэл Араужо, Вукоевич, Гусев, Юссуф, Дуду, Мехмеди

Тренер: Юрий Семин

«Боруссия»: тер Штеген, Дамс (капитан), Альваро Домингес, Янчке, Штранцль, Ринг, Нордтвейт, Аранго, Г. Джака, Л. де Йонг, де Камарго

Запасные: Хаймерот (вратарь), Брауверс, Вендт, Джигерджи, Херрманн, Ханке, Хргота

Тренер: Люсьен Фавр

Фото: uefa.com

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