На марсоходе Curiosity произошла первая поломка

{1-} Американское космическое агентство NASA сообщило о первой неудаче в миссии Curiosity: у марсианского робота сломался один из датчиков ветра, с помощью которых аппарат получает данные о погоде на поверхности Красной планеты.
Об этом сообщает ВВС.
Однако руководство миссии подчеркивает, что это небольшая проблема – Curiosity сможет проводить все необходимые замеры, хотя, возможно, не столь качественно.
Пока не ясно, что вызвало поломку прибора: инженеры подозревают, что датчик могли повредить камни, подброшенные реактивной струей тормозной системы Curiosity в момент посадки на поверхность Марса.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, марсоход Curiosity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты в районе кратера Гейла 6 августа и вскоре сделал первые цветные фотографии поверхности Марса.
Стоимость аппарата – 2 ,5 миллиарда долларов, вес – около тонны: это крупнейший роботизированный аппарат за всю историю исследования Марса.
Ожидается, что его миссия продлится, как минимум, в течение двух земных лет.
фото: vesti.ru
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