На Одесщине застрелился военнослужащий

В Одесской области застрелился военнослужащий. Об этом сообщил представитель отдела по связям с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел в области. По его словам, в селе Набережное в одном из помещений части 25 июля был обнаружен мертвым 28-летний прапорщик, служивший на 8 территориальном узле правительственной связи. «По предварительным данным, прапорщик нанес себе смертельное ранение в голову из табельного оружия», - сказал источник. У погибшего остались жена и 4-летний сын. Ведется следствие, сообщают Українські Новини.