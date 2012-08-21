В США воплотили в жизнь идею летающего мотоцикла из "Звездных войн"

В США создали летающий мотоцикл на воздушной подушке. Творцом устройства стала калифорнийская компания Aerofex. Мотоцикл парит над землей за счет двух роторов в передней и задней части и управляется движениями тела пилота. Это уже не первая попытка сделать подобный аппарат, но этот прототип, в отличие, например, от австралийской разработки, поднялся в воздух.

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Стабильность скользящей по воздуху конструкции помогли придать дополнительные контрольные регуляторы на уровне коленей наездника, которые своевременно реагируют на инстинктивные движения тела пилота, направляя аппарат в соответствующем направлении, отмечает Slon.ru. Устройство напоминает о шестой части "Звездных войн" и погоне в лесах Эндора и песках Татуина.

Реальный "мотолет" работает без электронной начинки и выглядит скромнее, зато для управления не нужно проходить дополнительную подготовку. Максимальная высота полета "игрушки" составляет 4,5 метра, а максимальная скорость была ограничена 13,5 км/ч из соображений безопасности.

Лопасти такого мотоцикла сильно уступают по эффективности лопастям вертолета из-за их ограниченного размера, и в компании не планируют выпускать летательный аппарат в продажу. Прототип будет использован для тестирования элементов беспилотных летающих платформ, способных доставлять грузы.

Фото Aerofex

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