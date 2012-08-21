«Динамо» одержало волевую победу над «Боруссией» 3:1

Матч квалификации Лиги чемпионов «Боруссия» - «Динамо» завершился гостевой победой киевлян 3:1.

Напомним, что первыми гол забили хозяева – на 13-й минуте Аранго выполнил диагональную передачу на Ринга, который принял мяч в штрафной, обыграл Данило Силву и пробил в ближний угол ворот. Коваль среагировал на удар, но отразить его не смог – 1:0.

На 28-й минуте капитан «Динамо» Тарас Михалик сравнял счет. После подачи углового защитники «Боруссии» вынесли мяч за пределы штрафной, где его подхватил капитан киевлян и сильно пробил.

В полете мяч изменил траекторию, попав защитника немцев, и точно под перекладиной залетел в ворота хозяев поля – 1:1.

Гол Тараса Михалика 1:1

Спустя восемь минут, на 36-й минуте Гармаш в центре поля «обокрал» Джаку и тут же отдал пас на Ярмоленко, который вошел в штрафную, обыграл защитника и вывел «Динамо» вперед – 1:2.

Гол Андрея Ярмоленко 1:2

А уже на 81-й минуте голландский легионер «Борускии» Л. де Йонг забил автогол, установив окончательный счет 3:1 в пользу киевлян.

Напомним, команды вышли на поле в таких составах:

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик (капитан), Тайво, Мигел Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар (Вукоевич), Нинкович (Рафаэл Араужо), Браун (Мехмеди)

Запасные: Бойко (вратарь), Рафаэл Араужо, Вукоевич, Гусев, Юссуф, Дуду, Мехмеди

Тренер: Юрий Семин

«Боруссия»: тер Штеген, Дамс (капитан), Альваро Домингес, Янчке, Штранцль, Ринг (Херманн), Нордтвейт (Джигерджи), Аранго, Г. Джака, Л. де Йонг, де Камарго (Ханке)

Запасные: Хаймерот (вратарь), Брауверс, Вендт, Джигерджи, Херрманн, Ханке, Хргота

Тренер: Люсьен Фавр

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