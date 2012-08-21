Обзор всех матчей Лиги чемпионов

{1-} Во вторник, 21 августа, в состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Важнейшим матчем для украинских болельщиков, без сомнения, была игра «Боруссии» и киевского «Динамо».

Подопечные Юрия Семина, пропустив первыми, собрали волю в кулак и забили в ответ три мяча в ворота тер Штегена.

«Боруссия» – «Динамо» 1:3

Голы: Ринг, 13 – Михалик, 28, Ярмоленко, 36, де Йонг, 81 (в свои ворота)

«Боруссия» М: тер Штеген, Янтшке, Штранцль, Домингес, Дамс, Ринг (Херрманн, 69), Нордтвейт (Чиджерчи, 75), Аранго, Джака, де Йонг, де Камарго (Ханке, 69)

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик, Бетао, Тайво, Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Кранчар (Вукоевич, 65), Нинкович (Раффаэль, 78), Идейе (Мехмеди, 90+3)

Предупреждения: Херрманн - Тайво

«Динамо» побеждает в Германии и создает хороший задел перед ответной встречей в Киеве.

А открывали раунд плей-офф московский «Спартак» и турецкий «Фенербахче».

«Спартак» - Фенербахче 2:1

Голы: Эменике, 59, Д. Комбаров, 69 - Куйт, 65

«Спартак» М: Дикань, Пареха, Сухи, Макеев, Кариока, Макгиди, Д. Комбаров, Билялетдинов, Ромуло (де Зеув, 43), Ари (Дзюба, 77), Эменике (Веллитон, 72)

«Фенербахче»: Гюнок, Эгемен Коркмаз, Калдырым, Йобо, Гекхан Генюл, Мехмет Топал (Бьенвеню, 82), Кристиан, Сельчук Шахин, Мехмет Топуз (Джанер Эркин, 88), Соу (Красич, 77), Куйт

Предупреждения: де Зеув, Билялетдинов - Эгемен Коркмаз, Куйт





«Спартак» сумел одолеть «Фенербахче» в Лужниках, однако забитый турками на выезде гол оставляет им хорошие шансы на выход в групповой этап. Также отметим участие в составе москвичей вратаря сборной Украины Андрея Диканя, который восстановился после травмы.

Чемпионы Шотландии под руководством Нила Леннона спокойно обыгрыла Хельсинборг на его поле и сделала уверенный шаг к групповому турниру Лиги чемпионов.