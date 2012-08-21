Обзор всех матчей Лиги чемпионов

{1-} Во вторник, 21 августа, в состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Важнейшим матчем для украинских болельщиков, без сомнения, была игра «Боруссии» и киевского «Динамо».
Подопечные Юрия Семина, пропустив первыми, собрали волю в кулак и забили в ответ три мяча в ворота тер Штегена.
«Боруссия» – «Динамо» 1:3
Голы: Ринг, 13 – Михалик, 28, Ярмоленко, 36, де Йонг, 81 (в свои ворота)
«Боруссия» М: тер Штеген, Янтшке, Штранцль, Домингес, Дамс, Ринг (Херрманн, 69), Нордтвейт (Чиджерчи, 75), Аранго, Джака, де Йонг, де Камарго (Ханке, 69)
«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик, Бетао, Тайво, Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Кранчар (Вукоевич, 65), Нинкович (Раффаэль, 78), Идейе (Мехмеди, 90+3)
Предупреждения: Херрманн - Тайво
«Динамо» побеждает в Германии и создает хороший задел перед ответной встречей в Киеве.
А открывали раунд плей-офф московский «Спартак» и турецкий «Фенербахче».
«Спартак» - Фенербахче 2:1
Голы: Эменике, 59, Д. Комбаров, 69 - Куйт, 65
«Спартак» М: Дикань, Пареха, Сухи, Макеев, Кариока, Макгиди, Д. Комбаров, Билялетдинов, Ромуло (де Зеув, 43), Ари (Дзюба, 77), Эменике (Веллитон, 72)
«Фенербахче»: Гюнок, Эгемен Коркмаз, Калдырым, Йобо, Гекхан Генюл, Мехмет Топал (Бьенвеню, 82), Кристиан, Сельчук Шахин, Мехмет Топуз (Джанер Эркин, 88), Соу (Красич, 77), Куйт
Предупреждения: де Зеув, Билялетдинов - Эгемен Коркмаз, Куйт
«Спартак» сумел одолеть «Фенербахче» в Лужниках, однако забитый турками на выезде гол оставляет им хорошие шансы на выход в групповой этап. Также отметим участие в составе москвичей вратаря сборной Украины Андрея Диканя, который восстановился после травмы.
Чемпионы Шотландии под руководством Нила Леннона спокойно обыгрыла Хельсинборг на его поле и сделала уверенный шаг к групповому турниру Лиги чемпионов.
«Хельсинборг» - «Селтик» 0:2
Голы: Коммонс, 2, Самарас, 75
«Хельсинборг»: Ханссон, Вальштедт (Аккам, 63), Садику, Атта, Уронен, К.Андерссон, Гаши, Бедойя, Махлангу, Серум (Альваро, 65), Джурджич
«Селтик»: Форстер, Ронье, Кайал (Форрест, 46), Малгрю, Мэттьюз, Браун, Ледли (Уилсон, 66), Изагирре, Коммонс (Уотт, 90), Самарас, Хупер
Предупреждения: Гаши, Альваро - Малгрю, Форстер, Ронье
А чемпион Швейцарии на своем поле уступил румынскому Клужу.
«Базель» - «Клуж» 1:2
Голы: Штреллер, 44 - Сугу, 66, 71
«Базель»: Соммер, Пак Чжу Хо, Драгович, Сауро (Ковач, 86), Штайнхефер, Диас, Салах, Кабрал, Д. Деген (Ф. Фрай, 72) Штреллер, Штокер (А. Фрай, 79)
«Клуж»: Фелгейраш, Пинту, Каду, Рада, Камора, Саре, Бастос, Годемеш (Мурешан, 67), Сугу, Руи Педру (Никоарэ, 72), Капетанос (Ронни, 50)
Предупреждения: Драгович, Д. Деген, Штокер, А. Фрай, Штайнхефер - Фелгейраш, Бастос, Капетанос, Саре
«Копенгаген» - «Лилль» 1:0
Гол: Сантин, 38
«Копенгаген»: Виланд, Якобсен, Бенгтссон, Стадсгор, Клаудемир, Сантин (Корнелиус, 65), Кристенсен, Сигурдссон, Йоргенсен, Овьедо (Делани, 79), Боланьос (Вингор, 87)
«Лилль»: Ландро, Динь, Розегнал, Бальмон (Гуэй, 46), Берия, Шеджу, Мавуба, де Мело, Мартен (Педретти, 90+2), Калу, Пайе (Ру, 62)
Предупреждения: Розегнал, РуНа 15-й минуте Димитри Пайе не реализовал пенальти
Перед поездкой во Францию у «Копенгагена» есть минимальный задел.
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