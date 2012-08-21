Обзор всех матчей Лиги чемпионов

21 августа 2012, 23:20

{1-} Во вторник, 21 августа, в состоялись первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов.  

Важнейшим матчем для украинских болельщиков, без сомнения, была игра «Боруссии» и киевского «Динамо».

Подопечные Юрия Семина, пропустив первыми, собрали волю в кулак и забили в ответ три мяча в ворота тер Штегена.

«Боруссия» – «Динамо» 1:3
Голы: Ринг, 13 – Михалик, 28, Ярмоленко, 36, де Йонг, 81 (в свои ворота)

«Боруссия» М: тер Штеген, Янтшке, Штранцль, Домингес, Дамс, Ринг (Херрманн, 69), Нордтвейт (Чиджерчи, 75), Аранго, Джака, де Йонг, де Камарго (Ханке, 69)

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик, Бетао, Тайво, Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Кранчар (Вукоевич, 65), Нинкович (Раффаэль, 78), Идейе (Мехмеди, 90+3)

Предупреждения: Херрманн - Тайво

«Динамо» побеждает в Германии и создает хороший задел перед ответной встречей в Киеве.

 

А открывали раунд плей-офф московский «Спартак» и турецкий «Фенербахче».

«Спартак»  - Фенербахче 2:1

Голы: Эменике, 59, Д. Комбаров, 69 - Куйт, 65

«Спартак» М: Дикань, Пареха, Сухи, Макеев, Кариока, Макгиди, Д. Комбаров, Билялетдинов, Ромуло (де Зеув, 43), Ари (Дзюба, 77), Эменике (Веллитон, 72)

«Фенербахче»: Гюнок, Эгемен Коркмаз, Калдырым, Йобо, Гекхан Генюл, Мехмет Топал (Бьенвеню, 82), Кристиан, Сельчук Шахин, Мехмет Топуз (Джанер Эркин, 88), Соу (Красич, 77), Куйт

Предупреждения: де Зеув, Билялетдинов - Эгемен Коркмаз, Куйт



«Спартак» сумел одолеть «Фенербахче» в Лужниках, однако забитый турками на выезде гол оставляет им хорошие шансы на выход в групповой этап. Также отметим участие в составе москвичей вратаря сборной Украины Андрея Диканя, который восстановился после травмы.

Чемпионы Шотландии под руководством Нила Леннона спокойно обыгрыла Хельсинборг на его поле и сделала уверенный шаг к групповому турниру Лиги чемпионов.

«Хельсинборг» - «Селтик» 0:2

Голы: Коммонс, 2, Самарас, 75

«Хельсинборг»: Ханссон, Вальштедт (Аккам, 63), Садику, Атта, Уронен, К.Андерссон, Гаши, Бедойя, Махлангу, Серум (Альваро, 65), Джурджич

«Селтик»: Форстер, Ронье, Кайал (Форрест, 46), Малгрю, Мэттьюз, Браун, Ледли (Уилсон, 66), Изагирре, Коммонс (Уотт, 90), Самарас, Хупер

Предупреждения: Гаши, Альваро - Малгрю, Форстер, Ронье

 

А чемпион Швейцарии на своем поле уступил румынскому Клужу.

«Базель» - «Клуж» 1:2

Голы: Штреллер, 44 - Сугу, 66, 71

«Базель»: Соммер, Пак Чжу Хо, Драгович, Сауро (Ковач, 86), Штайнхефер, Диас, Салах, Кабрал, Д. Деген (Ф. Фрай, 72) Штреллер, Штокер (А. Фрай, 79)

«Клуж»: Фелгейраш, Пинту, Каду, Рада, Камора, Саре, Бастос, Годемеш (Мурешан, 67), Сугу, Руи Педру (Никоарэ, 72), Капетанос (Ронни, 50)

Предупреждения: Драгович, Д. Деген, Штокер, А. Фрай, Штайнхефер - Фелгейраш, Бастос, Капетанос, Саре

 

 

«Копенгаген» - «Лилль» 1:0

Гол: Сантин, 38

«Копенгаген»: Виланд, Якобсен, Бенгтссон, Стадсгор, Клаудемир, Сантин (Корнелиус, 65), Кристенсен, Сигурдссон, Йоргенсен, Овьедо (Делани, 79), Боланьос (Вингор, 87)

«Лилль»: Ландро, Динь, Розегнал, Бальмон (Гуэй, 46), Берия, Шеджу, Мавуба, де Мело, Мартен (Педретти, 90+2), Калу, Пайе (Ру, 62)

Предупреждения: Розегнал, Ру

На 15-й минуте Димитри Пайе не реализовал пенальти

Перед поездкой во Францию у «Копенгагена» есть минимальный задел.

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