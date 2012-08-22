Семин: после гола Михалика обрели уверенность

{1-}Главный тренер "Динамо" Юрий Семин отметил сложность начала и дал высокую оценку игре своих подопечных игре с "Боруссией". Об этом он расказал на послематчевой пресс-конференции.

"Мне сложно вдаваться в детали матча, поймите. Я хочу поздравить болельщиков, футболистов, руководство с победой. Матч начался сложно для нас, мы пропустили гол, немного нервничали, однако после удара Михалика обрели уверенность в своих силах и здорово доиграли до самого финального свистка", - коротко прокомментировал игру "Динамо" Юрий Семин.

Кроме того тренер киевлян рассказал какая задача стоит перед его командой, пишет Football.ua.

"Задача стояла и стоит - выйти в Лигу чемпионов. Устроит любой результат, лишь бы пройти. Надеюсь в Киеве придет полный стадион и будет такая же атмосфера, как и сегодня", - сказал Семин

Напомним, матч квалификации Лиги чемпионов «Боруссия» - «Динамо» завершился гостевой победой киевлян 3:1.

Первыми гол забили хозяева – на 13-й минуте Аранго выполнил диагональную передачу на Ринга, который принял мяч в штрафной, обыграл Данило Силву и пробил в ближний угол ворот. Коваль среагировал на удар, но отразить его не смог – 1:0.

На 28-й минуте капитан «Динамо» Тарас Михалик сравнял счет. Второй гол забил Андрей Ярмоленко, а третий мяч - автогол голландского легионера «Борускии» Л. де Йонга.

Фото: football.sport.ua

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