Французским туристам дали срок за поцелуй Будды

22 августа 2012, 01:07

{1-}Трое французских туристов — один мужчина и две женщины — получили условный шестимесячный тюремный срок на Шри-Ланке за проявление неуважения к изображению Будды.

Скандальный инцидент произошел в древней столице острова — городе Канди, когда французы фотографировались на фоне буддийского храма. Один из туристов был запечатлен на фото целующим статую почитаемого верующими священного мудреца. При этом мужчина скопировал положение рук Будды, что буддисты считают оскорблением своих религиозных чувств, сообщает Зеркало недели.

Впрочем, скандала бы не случилось, если бы горе-туристы не решили проявить пленку в местной фотомастерской. Сотрудники увидели изображения и обратились в полицейское управление в Галле. После этого французы были арестованы.

Каждый осужденный также должен был выплатить штраф в 1,5 тыс. шриланкийских рупий (11 долларов). После этого французы были выпущены на свободу.

На Шри-Ланке, где большая часть населения исповедует буддизм, очень трепетно относятся к соблюдению религиозных постулатов. Туристам могут запретить посещать некоторые храмы и священные места, если их одежда не соответствует принятым нормам. В марте 2010 года американскому рэперу Эйкону был запрещен въезд на остров за то, что в его музыкальном клипе были показаны почти обнаженные девушки, танцующие перед статуей Будды.

Фото travellanka.ru

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