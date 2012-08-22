С криками «пошел на х…» бабушки разогнали захватчиков земли

В Киеве жители двух многоэтажек, расположенных в районе Объездной дороги, атаковали три десятка молодчиков в камуфляжах, намеревавшихся устроить строительную площадку в их дворе.

Разгорячившиеся бабушки празднуют очередную победу. Они уже в пятый раз отвоевывают свой кусочек земли во дворе. В этот раз все прошло без драки - люди застройщика просто не выдержали морального давления со стороны жителей, сообщает ТСН.

«Я ему говорю пошел на... ой, хотела заругаться. Говорю, лучше от меня отойди, а то я тебе в морду плюну», - рассказала одна из защитниц.

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Этот лоскуток земли депутаты Киевсовета продали еще во времена мэра Александра Омельченко. Новый владелец обещал построить сначала магазин, потом развлекательный центр, но бабушкам где-то послышалось, что тут будет дом терпимости. И большинство обитателей против.

«Ми еженощно не спим, дежурим. Если слышим какой-то шорох, встаем, потому что каждую ночь они могут сюда все привезти», - рассказала киевлянка Людмила.

Депутаты Киевсовета обещают этот земельный участок вернуть жителям, а самому двору предоставить статус сквера, – чтобы старушки наконец прекратили круглосуточное дежурство. По случаю победы жители окружающих домов вышли на внеплановый субботник.

Ранее «Главред» уже сообщал о скандальных застройках, которые были признаны незаконными. Однако застройщики традиционно игнорируют предписания властей.

видео: tsn.ua

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