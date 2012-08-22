Из-за наркотика на основе сиропа от кашля подростки сгнивают заживо

{1-} Популярные обезболивающие препараты и лекарства от кашля, которые содержат кодеин, будут продавать по рецепту. В Минздраве уже размышляют, как ограничить доступ к таким препаратам, поскольку из этих лекарств наркоманы готовят наркотик, на который массово подседают дети и подростки.

Все дело в том, что это вещество обладает опиатным эффектом. В маленьких дозах оно лечит, однако уже через месяц доступ к этим лекарствам должен быть ограничен, сообщает ТСН.

«Они будут продаваться по рецептам, чтобы эти лекарства попадали непосредственно к больным, а не к наркоманам», - заявил замминистра здравоохранения Роман Богачев.

Госинспекция проанализировала объемы сбытых в Украине через аптеки кодеиносодержащих препаратов, и получилось, что полстраны кашляет едва ли не целый год, а у второй половины, - страшная головная боль. Однако в действительности микстуры от кашля оптом и в розницу гребут подростки.

Киевские подростки в аптеках свободно скупают «кайфовые» таблетки (ВИДЕО)

Эти лекарства не только легально можно купить, но из них еще можно приготовить самый дешевый наркотик. За 100 гривен можно устроить нарколабораторию в домашних условиях.

Этот наркотик называют «крокодилом», потому что он отгрызает руки и ноги в буквальном смысле. Тело начинает гнить с конечностей.

«Год покололся «крокодилом», и сухожилия не разгибаются. 106 килограмм я весил еще год назад», - рассказал Роман, который на себе ощутил действие наркотика.

В конечном итоге ноги либо ампутируют, либо мышцы просто отпадают от живого тела. Зависимость от кодеина формируется на протяжении шести месяцев. Из-за доступности и дешевизны на него подседают именно подростки.

Чиновники поговаривают об ограничении доступ к кодеиносодержащим препаратам: или рецепт, или одна пачка в одни руки.

Кстати, доступ к этим медикаментам уже строго ограничила Россия. Однако опыт свидетельствует, что аптеки, сориентированные на наркоманов, рецептурные препараты продают из под полати.

Украинские чиновники говорят, что на наркоманов у нас ориентируются мелкие аптечные киоски.

Ранее «Главред» сообщал, что в Украине подрастает новое поколение наркоманов. Каждое пятое детское отравление в Киеве - следствие употребления психотропных и наркотических таблеток. В аптеках подростки массово покупают безрецептурные опиумные таблетки

фото,видео: tsn.ua

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