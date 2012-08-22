В Украине будут расти бананы и появятся малярийные комары - ученые

{1-} Климатологи предупреждают, что уже через 50 лет в Украине вместо груш и яблок будут выращивать хурму и бананы, а окна придется закрывать антимоскитными сетками, защищаясь от малярийных комаров, сообщает «Сегодня».

С первыми ласточками подобных природных сюрпризов уже сталкиваются украинцы в разных регионах. К примеру, в Причерноморских и Приазовских районах прижились ядовитые каракурты, которые раньше обитали в Азии. А этим летом в Житомирской области несколько раз видели тарантулов, до этого предпочитавших степи юга Украины.

Есть уже и первые жертвы этого ядовитого паука — умер теленок. К счастью, яд тарантула не опасен для человека — боль как от укуса шершня и появляется отек.

Климатологи говорят: дальнейшее потепление климата приведет к тому, что почти на всей территории страны могут завестись не только ядовитые пауки, но и скорпионы, гремучие змеи и даже москиты.

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«А это уже грозит как минимум холерой и другими тропическими заболеваниями, — говорит специалист по вопросам изменения климата Андрей Мартынюк. — Подобные прецеденты были уже в Германии. Поэтому нам следует готовиться к нашествию насекомых, переносящих инфекции, уже сейчас».

«У нас не так давно появилось ядовитое растение гераклеум, или борщевик (характерен для Кавказских регионов. — Ред.). Он уже обосновался на Прикарпатье, но вскоре может заполнить все свободные площади в Украине, как в свое время амброзия. Борщевик очень ядовит, после контакта с ним остаются болезненные ожоги на теле», — говорит Мартынюк.

По его словам, спешить адаптироваться к климату нужно и аграриям: «Стоит подбирать новые сорта сельскохозяйственных культур — пшеницы, кукурузы и других, которые бы выдерживали высокие температуры. Иначе мы вскоре не сможем получать богатые урожаи, как прежде».

Ранее «Главред» сообщал, что глава Укргидрометцентра МЧС Николай Кульбида заявил: в связи с постоянным ростом температуры климат в Украине изменяется и приближается к субтропикам,как в Греции.

фото: smartdieta.ru

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