Табачник считает, что в Украине все школы – украинские

{1-} Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник заявил, что в Украине все школы являются украинскими, независимо от языка преподавания, а языковой закон позволит учителям и ученикам больше сосредоточиться на качестве образования.

Так он прокомментировал вопрос о влиянии языкового закона на школьные учебные программы, сообщает УНИАН.

«Это, безусловно, повлияет на учебные программы только в одном направлении: это даст возможность учителям больше сосредоточиться на качестве образования. Для всех школ остается государственный стандарт – украинский язык и литература обязательно, везде будет тестирование, переходные экзамены. Ничего нового нет», - сказал Табачник.

Он подчеркнул, что уже два года школы заказывают учебники на том языке, на котором реально ведется преподавание.

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«Два года назад я запретил насиловать и принуждать школьные коллективы, и навязывать учебники не на том языке, на котором реально происходит процесс преподавания. Замечу, что в Украине все школы со всеми языками преподавания – украинские школы, потому что они финансируются из бюджета территориальных общин Украины», - считает министр.

При этом он объяснил: «То есть, украинская школа со словацким языком преподавания, украинская школа с венгерским языком преподавания, украинская школа с русским языком. Я сказал, что нужно просто делать так, как хотят учителя. Второй год подряд у нас все школы заказывают учебники согласно государственному заказу на том языке, на котором реально ведется преподавание».

Ранее «Главред» сообщал, что Институт инновационных технологий и содержания образования закупил учебники для 1 класса на сумму 61,13 миллиона гривен. Самыми дорогими оказались учебники украинского языка для школ с обучением на польском языке - 647 грн за экземпляр. Испанский язык для первоклассников стоит 518 грн/экз., украинский язык для школ с молдавским языком - 497 грн/экз. Самым дешевым стал учебник английского языка для общеобразовательных школ - 10,81 грн/экз.

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