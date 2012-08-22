В Чернигове сгорел бывший мясокомбинат

{1-} В ночь на среду, 22 августа, в Чернигове на территории не работающего, бывшего ПАО «Черниговский мясокомбинат» возник масштабный пожар.

Происшествие произошло в 2.40, а уже 5.20 подразделениями МЧС пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС

В результате пожара сгорело и было повреждено огнем 2 тыс. кв.м. шиферной кровли.

На месте происшествия работает оперативная группа Теруправления МЧС в Черниговской области.

Ранее «Главред» сообщал о масштабном пожаре, возникшем в Белой Церкви Киевской области. Сгорела фабрика популярной марки пищевых полуфабрикатов. Ущерб от пожара составил 24 млн грн.

фото: lb.ua

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