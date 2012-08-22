Во время концерта во французской Ницце американская певица Мадонна в очередной раз поддержала Pussy Riot и вновь призвала освободить участниц скандальной панк-группы.
«Свободу Pussy Riot!», - прокричала она со сцены, сообщает «Интерфакс-Украина».
Певица пояснила, что ситуация вокруг Pussy Riot - не единственное, что ее беспокоит в России.
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«Главное - это свобода, причем не только для Pussy Riot. Каждый человек имеет право на то, чтобы с ним обращались достойно. Мы должны стать борцами за свободу», - добавила она.
Ранее Мадонна опубликовала на своем веб-сайте заявление, в котором отметила, что считает чрезмерно жестоким приговор участниц Pussy Riot к двум годам тюрьмы. Кроме того, певица выразила поддержку Pussy Riot и во время недавнего концерта в Москве.
Ранее «Главред» сообщал, что 20 августа на башне одной из трех самых главных церквей швейцарского Цюриха – Гроссмюнстер – был развернут баннер в поддержку осужденных в России участниц панк-группы Pussy Riot.
На 10-метровом баннере крупным буквами написано «Free Pussy Riot», а чуть пониже – нецензурное высказывание в адрес российского президента Владимира Путина - «Fuck Putin Now».
фото: 4.bp.blogspot.com
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