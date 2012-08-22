Денверский стрелок, убивший 12 человек, оказался психически больным

{1-} Обвиняемый в убийстве 12 человек Джеймс Холмс, который устроил бойню в кинотеатре Авроры, был пациентом, по меньшей мере, трех психиатров Университета Колорадо, сообщил американский телеканал CBS.

В медицинской службе Университета Колорадо отказались прокомментировать данную информацию, сославшись на обязательства не разглашать информацию.

В ходе следствия представители защиты выяснили, что Холмс был пациентом директора службы психотерапии для студентов Линн Фентон.

Любопытно, что доктор Фентон предупреждала своих коллег о том, что пациент может представлять опасность.

Адвокат Холмса заявил на прошедшем в конце прошлого месяца заседании суда, что его подзащитный страдает от точно неустановленной психической болезни.

Ранее «Главред» сообщал, что в июле Холмс открыл огонь по посетителям кинотеатра в пригороде Дервера – Авроре (штат Колорадо) через 30 минут после начала показа премьеры нового фильма о Бэтмене.

Суд признал его виновным в убийстве 12 человек и покушении на убийство еще 58 человек, а также в незаконном владении взрывчаткой.

Суд рассматривает возможность применения высшей меры наказания к Холмсу. Решение должно быть принято в течение 60 дней с момента предъявления официальных обвинений.

фото: cbsnews.com

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