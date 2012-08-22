Новое наводнение на Кубани: 4 погибших, 600 разрушенных домов

В ночь на среду, 22 августа, в Краснодарском крае России случилось новое наводнение. В поселке Новомихайловский Туапсинского района были обнаружены тела четырех погибших. Кроме того, подтопленными оказались подтопленными 600 домов, о чем сообщил кубанский губернатор Александр Ткачев.
Трупы были обнаружены сотрудниками полиции во время подворового обхода домов, отмечает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Личности погибших устанавливаются, сообщает Lenta.ru.
МЧС данные о жертвах пока что не подтвердило: по данным южного регионального центра ведомства РФ, в результате наводнения никто не пострадал.
Читайте подробности прошлого наводнения: Очевидцы о наводнении на Кубани: 7 метров воды и кучи трупов на улицах
Наводнение в Новомихайловской произошло в ночь на 22 августа, когда из-за ливней поднялся уровень воды в реке Нечепсухо. В зоне подтопления находились около полутора тысяч человек. 30 человек, в том числе девять детей, были эвакуированы. К утру ливни прекратились, уровень воды спал, а местные жители стали возвращаться в свои дома.
В поселке введен режим ЧС. На данный момент в Новомихайловском отсутствует электроснабжение. Кроме того, без света остался кубанский поселок Лермонтова.
Ранее «Главред» сообщал, что в июле 2012 года в Краснодарском крае произошло сильное наводнение, жертвами которого стали более 160 человек в Крымске, Геленджике и Новороссийске. Местные власти были обвинены в том, что они не смогли вовремя оповестить жителей о стихийном бедствии.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «халатность». Подозреваемыми по нему проходят глава Крымска Владимир Улановский, бывший глава Крымского района Василий Крутько и Виктор Жданов, исполнявший обязанности руководителя МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты» Крымского района. Все они арестованы.
фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Новости по теме:
Количество жертв наводнения на Кубани превысило 170 человек
Наводнение на Кубани: КамАЗы с трупами, ложь власти и спасение на крышах
СМИ нашли виновных в массовой гибели людей от наводнения на Кубани