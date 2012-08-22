Паралимпийцев из Иордании обвинили в изнасиловании и педофилии

{1-} В Северной Ирландии были арестованы трое человек из паралимпийской сборной Иордании, которых подозревают в совершении сексуального нападения и развратных действий по отношению к детям.

Инкриминируемое спортсменам деяние произошло спортивном центре «Антрим Форум», где команды готовятся к стартующей 29 августа лондонской Паралимпиаде, сообщает ВВС.

В понедельник, 20 августа, там были арестованы трое мужчин в возрасте 35, 36 и 23 лет в связи с заявлением о сексуальном нападении. Против них уже выдвинуты обвинения.

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23-летний мужчина обвиняется по двум эпизодам развратных действий по отношению к ребенку, в сексуальном нападении на женщину и вуайеризме. 35-летнему иорданцу предъявлены обвинения в двух случаях вовлечения ребенка в развратные действия. Третий арестованный обвиняется в попытке изнасилования.

Североирландский министр по делам спорта провел экстренную встречу с представителями компании, представляющей интересы иорданской сборной. В среду утром все трое предстанут перед судом.

Ранее «Главред» сообщал, что в Борисполе Киевской области милиция разыскивает эксгибициониста, который наведался в детский сад, показал детям гениталии и сразу убежал.

фото: kolo.poltava.ua

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