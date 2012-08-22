Игрок «Боруссии» назвал победу «Динамо» безумием

{1-} Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Тони Янчке дал оценку вчерашнему матчу своей команды против киевского «Динамо» (1:3), который проходил в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Сегодня мы лишний раз убедились в том, о чем твердят все эксперты: в Лиге чемпионов за любую ошибку немедленно наказывают. Киев имел четыре момента и трижды забивал. Это безумие. У нас было много шансов во втором тайме, но мяч упорно не шел в ворота. Обидно», - цитирует хава сайт«Динамо от Шурика»

«После такого результата в первом матче очень трудно будет решить задачу выхода в групповой этап Лиги чемпионов, но, как говорится, надежда умирает последней», — сказал Янчке.

Ранее «Главред» сообщал, что тренер немецкой команды Люсьен Фавр посетовал: «Конечно, мы разочарованы. Мои футболисты здорово вошли в игру, забили хороший гол, но затем пропустили необязательный мяч после рикошета. Второй гол в наши ворота возник из-за ошибки в центре поля. Отмечу игру Ярмоленко - это очень квалифицированный футболист. Мы владели мячом после перерыва, придавили соперника, но пропустили еще один мяч после стандарта. Исход игры решили наши ошибки».

фото: kicker.de

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