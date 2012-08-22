В Украине потеплеет до 33 градусов и пройдут дожди

22 августа 2012, 10:21

{1-} В Киеве в четверг, 23 октября, будет 12-17 градусов ночью, 21-26 днем. Пройдет дождь, гроза. В пятницу без осадков. Ночью 12-17, днем 24-29 градусов. В субботу ожидаются осадки. Ночью 14-19, дневная температура - от 27 до 32 тепла, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

В Киевской области завтра пройдет дождь. Температура - от 12 до 17 градусов ночью, 21-26 градусов в дневное время суток. Ветер западный, 5-10 м/с.

На востоке в четверг 8-13 ночью, днем 24-29 градусов. Сухая погода. В пятницу ночью 11-16 градусов, дневная температура 24-29 тепла. Пройдет дождь, гроза. В субботу переменная облачность. Температура 12-17 градусов ночью, 27-32 градуса днем. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В Украине на День независимости будет хорошая погода

На западе завтра ночью 13-18 градусов, днем 22-27 тепла, пройдет дождь, гроза. В пятницу также осадки. Температура воздуха ночью - около 13-18 градусов, днем 24-29 выше нуля. В субботу ночью температура воздуха составит 14-19 градусов, днем около 27-32 градусов, ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный, южный, 7-12 м/с.

В южных регионах 23 августа прогнозируют 12-17 градусов ночью, 27-32 днем. Без осадков. В пятницу ночью - около 15-20 градусов, дневная температура 27-32. Пройдет дождь. В субботу переменная облачность. Ночью 18-23 градуса, днем 28-33 тепла. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 13-18 градусов ночью, 27-32 днем. Без осадков. В пятницу ночью 15-20, днем 27-32 градуса. Небольшой дождь. В субботу переменная облачность. Ночью 18-23, днем 28-33 градуса тепла. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 12-17, днем 24-29, небольшой дождь, гроза. В пятницу дождливая погода. Ночью около 12-17 градусов, днем температура составит до 24-29 градусов. В субботу также осадки. Ночью градусники покажут около 14-19 градусов, дневная температура воздуха составит 27-32 тепла. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

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