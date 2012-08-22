Под Одессой неизвестные подожгли заповедник

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Во вторник, 21 августа, возле села Лебедевка Татарбунарского района Одесской области на территории Нижнеднестровского природного национального комплекса из-за поджога возник пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, произошло возгорание травяного настила на площади около 4 га и лиственного леса отдельными ячейками на площади 5 га.
Через два часа пожар был локализован, а спустя еще полчаса – ликвидирован.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, ранее в городе Ирпень Киевской области загорелся парк отдыха «Курган». Местные жители считают, что поджог устроили арендаторы парковой земли, чтобы на пепелище построить коттеджи.
фото: mns.gov.ua
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