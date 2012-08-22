На Запорожье у 36 человек подозревают сибирскую язву

{1-} В медучреждения Запорожской области за лечением с подозрением на сибирскую язву обратились 36 человек. Из них - 28 человек жители Мелитопольского района.

Об этом со ссылкой на областную СЭС сообщает Укринформ.

«В настоящее время, все 36 человек находятся под наблюдением врачей. Однако, диагноз сибирская язва ни у кого из обратившихся за медпомощью не обнаружен», - говорится в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области, у погибшей коровы обнаружена сибирская язва. В районе введен карантин. По факту вспышки сибирской язвы, прокуратурой Запорожской области возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил.

фото: vesti.ru

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