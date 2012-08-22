В США опубликованы фото голого человека, похожего на принца Гарри

22 августа 2012, 10:49

В среду, 22 августа, американские СМИ опубликовали фото  обнаженного молодого человека, похожего на младшего внука королевы Великобритании Елизаветы II - принца Гарри. Снимки якобы были сделаны в номере одного из отелей американской «столицы казино» Лас-Вегаса, сообщает портал TMZ.

Как рассказал таблоид со ссылкой на свои источники, пикантные фото члена британской королевской семьи были сделаны 17 августа, когда 27-летний Гарри и его друзья отдыхали в баре отеля, где познакомились с компанией неких девушек, сообщает РИА Новости.

Вскоре молодые люди предложили новым знакомым, о роде занятий которых не сообщается, подняться в номер люкс, который снимал Гарри. Там веселье перешло на новый уровень, когда компания решила сыграть партию в «голый бильярд».

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Во время увлекательного времяпрепровождения кто-то из участников вечеринки сделал несколько фотографий принца в костюме Адама. На одном из снимков, высокий рыжеволосый молодой человек стоит посреди комнаты обнаженным, прикрывая наиболее интимные части тела руками. За его спиной прячется девушка, также полностью обнаженная. На втором снимке абсолютно голый мужчина нежно обнимает сзади за плечи неодетую девушку, которая держит в руках бильярдный кий.

Ни на одной из размещенных на портале фотографий четко разглядеть лицо человека, которого TMZ посчитало членом британской королевской фамилии, не представляется возможным.

Официальный представитель королевской семьи Великобритании прокомментировать пикантные снимки отказался.

Ранее «Главред» сообщал, что поведение принца Гарри во время его визитов в США уже не первый раз становится объектом внимания желтой прессы. В 2011 году, во время прохождения службы на американской военной базе в городке Гила-Бенд, Гарри, имеющий звание капитана британских Королевских ВВС, был уличен таблоидами в неподобающих связях с местными жительницами. До этого ему приписывали роман с официанткой калифорнийского ночного клуба. А в Бразилию он показал высший класс в игре в поло и расцеловал в обе щеки знойную местную модель Фернанду Мотта, рекламирующую бикини.

фото: tmz.com

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