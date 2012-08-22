В Украину возвращается жара до 40 градусов

{1-} Во второй половине августа в ряде областей Украины ожидается жара до 40 градусов и установление 5-го класса пожарной опасности.

Об этом со ссылкой первого зама министра по чрезвычайным ситуациям Виталия Бута сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

«В последней декаде августа прогнозируется повторное повышение температуры, которая в южных, восточных и центральных областях может достичь 40 градусов. Безусловно, существует вероятность установления 5-го класса пожарной опасности в ряде областей юга и востока», - сказал Бут.

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В то же время, он заверил, что сейчас ситуация с пожарной безопасностью полностью под контролем.

Ранее «Главред» сообщал, что 21 августа в Одесской области на территории Нижнеднестровского природного национального комплекса из-за поджога возник пожар. Произошло возгорание травяного настила на площади около 4 га и лиственного леса отдельными ячейками на площади 5 га.

фото: delfi.ua

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