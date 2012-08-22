Опубликован приговор Pussy Riot: религиозная вражда и задирание ног

Адвокатам девушек из панк-группы Pussy Riot, которые получили по два года колонии за акцию «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя, наконец-то был выдан текст приговора. В нем, среди всего прочего, девушек обвинили в неуважении к христианскому миру и церковным канонам, а также в задирании ног в храме.

Российские СМИ публикуют самые яркие моменты 42-страничного документа, изданного Хамовническим судом Москвы, сообщает Газета.ru.

Журналисты обратили внимание на факты, которые суд использовал в качестве доказательства вины Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. Напомним, они осуждены по статье 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном «по предварительному сговору организованной группой по мотивам религиозной ненависти или вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы».

Так, в приговоре написано, что для совершения противоправных действий участницы группы «приобрели для облачения одежду, явно и очевидно противоречащую общим церковным правилам, требованиям порядка, дисциплины и внутреннего уклада церкви». Затем они облачились в это одеяние «для того, чтобы открыто выразить неуважение к христианскому миру и церковным канонам».

В храме участницы Pussy Riot перемещались по солее и амвону, куда вход посетителям строго воспрещен, и «в течение примерно одной минуты, руководствуясь чувством религиозной ненависти и вражды, выкрикивали, скандируя, бранные фразы и слова, оскорбляющие присутствующих, а также прыгали, задирали ноги, имитируя танцы и нанесение ударов кулаками по воображаемым противникам».

Далее по тексту приговора отмечено, что «ссылка на церковные нормы, в частности, правила поведения в храме, церковные термины, используются только в том объеме и исключительно для того, чтобы определить, имеется или отсутствует в действиях подсудимых нарушение общественного порядка и мотив религиозной ненависти и вражды».

Этот мотив суд усмотрел в том, что подсудимые позиционируют себя сторонницами феминизма, с идеями которого не совместимы религиозно-догматические основы ряда религий, включая православие. «Хотя феминизм не является религиозным учением, его представители вторгаются в такие сферы общественных отношений, как мораль, нормы приличия, отношения к семье, сексуальные отношения, в том числе нетрадиционные, которые исторически строились на основе религиозного мировоззрения», - говорится в тексте.

Полный текст приговора смотрите ЗДЕСЬ.

Ранее «Главред» сообщал, что многие известные личности выли возмущены излишне строгим приговором. Американская певицы Мадонна в очередной раз потребовала их освобождения, а актер Иван Охлобыстин заявил, что девушек нужно было не судить, а выпороть и выгнать из храма.

фото: ohnbatchelorshow.com

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