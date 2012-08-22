Задержан подозреваемый в гибели дочери главы регионалов Енакиево

В Донецкой области сотрудники угрозыска задержали водителя, подозреваемого в совершении ДТП, вследствие которого погибла 28-летняя жительница Енакиево, а ее супруг и 2-летний ребенок получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

По данным МВД, 21-летний водитель ВАЗ-2105, врезавшийся в автомобиль, в котором находилась молодая семья, скрылся с места ДТП, бросив свою машину. Милиция выяснила, что он прятался у своих знакомых, где и был задержан, сообщают «Подробности».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины, по которой ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, стало известно, что Киевский районный суд Донецка рассматривает два уголовных дела в отношении этого человека - по статье 185 УК Украины (кража).

Ранее «Главред» сообщал, что 19 августа в Киевском районе Донецка водитель автомобиля ВАЗ-2105 у кафе «Зустріч» не выдержал безопасную скорость, а также безопасный интервал движения и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ-Daewoo. После удара «Жигули» выбросило на полосу встречного движения, где на полном ходу они столкнулись с автомобилем Ford Fiesta. В салоне Ford находилась дочь Полякова с двухлетним ребенком, за рулем - ее муж.

фото: ГУМВД Украины в Донецкой области

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