Уровень паводка, затопившего автотрассу Одесса-Рени, достиг отметки в 50 см

Участок автотрассы Одесса-Рени между 47 и 54 километрами затоплен днестровским паводком: уровень воды, покрывшей полотно автодороги, достиг сегодня 50-сантиметровой отметки. Об этом информирует УНИАН. «Движение автотранспорта всех видов на участке «Маяки-Паланка» автотрассы с 20 июля запрещено», – отметили в облуправлении Государственной службы автомобильных дорог, добавив, что автомобили направляются по объездной трассе Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши. Как сообщалось, 19 июля глава комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации Александр Малин подписал распоряжение о запрете движения автотранспорта на участке «Маяки-Паланка» автотрассы «Одесса-Рени» ввиду 40-сантиметрового подтопления трассы днестровским паводком. Кроме того, временно приостановлено функционирование пропускного пограничного пункта «Маяки». Чтобы не допустить длинных очередей в соседних пунктах пропуска, Госпогранслужба Украины увеличила в этих пунктах количество персонала и установила дополнительные технические средства. Лицам, намеревающимся пересекать украинско-молдовскую границу в этом районе, рекомендовано двигаться через пункты «Староказачье» и «Удобное».