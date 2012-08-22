В Украине вновь продают тетради с Лениным, Сталиным и автоматом Калашникова

На одной из открывшихся накануне нового 2012-2013-го учебного года школьных ярмарок в Киеве продаются тетрадки с изображениями Владимира Ленина, Иосифа Сталина и автомата Калашникова на фоне кремлевской звезды.

Как прокомментировал ситуацию представитель магазина, «все тетради, имеющиеся в продаже, одобрены Министерством образования и были закуплены исключительно для расширения ассортимента», сообщает «День».

В выходных данных продукции указано, что она «изготовлена по заказу и под контролем российского ООО «Альт» в издательстве ООО «Полисвит» в городе Днепропетровск».

Директор Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове Руслан Забилый возмутился: «Создается и настойчиво навязывается советская идентичность не только взрослому населению Украины, но и молодежи. На такие выпады нужно реагировать довольно резко и, в первую очередь, это должно быть реакция общественности. Такие вещи оскорбляют чувства многих, в частности тех людей, которые пострадали от тоталитаризма, пострадали в результате сталинских репрессий».

Ранее «Главред» сообщал, что в Тернополе в магазине канцтоваров продавали ученические тетради с изображениями и биографиями Сталина, Ленина, Фиделя Кастро и Мао Цзэдуна .

Портрет Сталина был выполнен в красно-желтых тонах, рядом расположены краткая биография и советская символика. Серия называлась «Гламурные лидеры».

фото: day.kiev.ua

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