В Харькове женщина попала под колеса трамвая

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В Харькове на проспекте Правды трамвай, двигавшийся по маршруту №20, совершил наезд на женщину пенсионного возраста.
Вследствие наезда пострадавшая лишилась пальца на ноге, сообщает АТН.
Женщина была госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.
Что стало причиной дорожного происшествия, на данный момент не известно.
Кроме того, на улице Ковтуна в Харькове под колеса Chevrolet попала еще одна пенсионерка.
Пострадавшая была госпитализирована. Медики констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы руки и ноги.
Напомним, ранее в Киеве трамвай №14 неподалеку от станции метро «Берестейская» совершил наезд на мужчину. При этом, по словам очевидцев, пострадавший сам бросился под трамвай.
фото: litsa.com.ua
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