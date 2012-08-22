В Харькове женщина попала под колеса трамвая

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В Харькове на проспекте Правды трамвай, двигавшийся по маршруту №20, совершил наезд на женщину пенсионного возраста.

Вследствие наезда пострадавшая лишилась пальца на ноге, сообщает АТН.

Женщина была госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.

Что стало причиной дорожного происшествия, на данный момент не известно.

Кроме того, на улице Ковтуна в Харькове под колеса Chevrolet попала еще одна пенсионерка.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы руки и ноги.

Напомним, ранее в Киеве трамвай №14 неподалеку от станции метро «Берестейская» совершил наезд на мужчину. При этом, по словам очевидцев, пострадавший сам бросился под трамвай.

фото: litsa.com.ua

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