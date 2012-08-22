Священник РПЦ рассказал притчу о Путине и Pussy Riot в тюрьме

Секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхотурского РПЦ Кирилла игумен Вениамин рассказал притчу о президенте России Владимире Путине и Pussy Riot.

Так он в прямом эфире екатеринбургского телеканала ЕТВ попытался понятным языком объяснить, почему приговоренных к двум годам лишения свободы «невозможно простить панк-активисток Pussy Riot» за хулиганство в храме Христа Спасителя и отпустить на волю.

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«Представим, что господин Путин пришел в тюрьму к неким трем девочкам и сказал: «Так мне понравилась ваша песня, так до глубины души меня потрясла, что хочу вам признаться. Слышали, что у меня рейтинг 53 процента? На самом деле, всего три процента. А 50 я себе приписал. Хочется мне покаяться и попросить у вас прощения. Вы меня так по-человечески и по-христиански простите, пожалуйста», - заявил священник (полный эфир программы «Сумма мнений» можно посмотреть на сайте телекомпании).

«Они в церковь ходят, Богу молятся, молебны служат». «Ну конечно, - говорят, - Бог тебя простит, и мы тебя от всего сердца прощаем, зла не держим. Когда следующие выборы?» Он на них посмотрит, как на дурочек, и скажет: «Какие выборы? Никаких выборов не будет». «Ну как, вы же только что признались?» «Я ж покаялся». «А, ну ладно, раз покаялся, хорошо». И идет он дальше править, а они дальше будут сидеть в тюрьме счастливые».

Ранее «Главред» сообщал, что 17 августа Хамовнический суд Москвы приговорил Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам общего режима. Вскоре после приговора РПЦ выступила с официальным заявлением по делу о «панк-молебне» и попросила «проявить в рамках закона милосердие к осужденным».

видео: youtube.com

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