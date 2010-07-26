Пропавшее в Белом море судно найдено без экипажа

Пропавшее в Белом море судно СП «Варнек» сегодня обнаружено затонувшим. О судьбе пяти членов экипажа, находившихся на борту, ничего неизвестно. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Главного управления МЧС РФ по Архангельской области Игорь Григорьев, участвовавший в поисках судна с вертолета, информирует ИТАР-ТАСС. «Судно обнаружено на побережье полуострова Канин, днищем вверх. Поисковая группа десантировалась с вертолета, но людей не обнаружила. На берегу найден гидрокостюм с судна и многочисленные обломки надстройки. В районе обнаружения судна будут проведены водолазные работы», - сказал Григорьев. В Минтрансе РФ сообщили, ссылаясь на сведения судовладельца, компании «Nordway», что теплоход «Варнек» вышел из Архангельска 22 июля курсом на поселок Шойна на западном побережье мыса Канин Нос в Белое море. Вес груза – 130 тонн. Последний раз связь с экипажем СП «Варнек» была около 20:00 мск 23 июля. Судно находилось в 20 милях от мыса Канин Нос в условиях жестокого шторма с порывами ветра до 25 метров в секунду.