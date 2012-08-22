Игрок "Шахтера": за "Динамо" в Лиге чемпионов болеть не буду

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Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий похвалил киевское "Динамо" за победу в Лиге чемпионов над менхенгладбахской "Боруссией", но отметил, что не будет болеть за киевскую команду в еврокубковом турнире.

"Молодцы, что выиграли, поднимают рейтинг Украины. Пусть выигрывают дальше, проходят в Лигу чемпионов. Болеть, конечно, за них не буду – нам самим там играть, за других переживать некогда. Но пусть они приносят очки Украине", - цитирует футболиста "Террикон".

Кроме того, игре "Динамо" в матче с немцами он поставил оценку "нормально".

"Сразу пропустили гол, но тут же собрались. Когда Ярмоленко забил второй, поднял дух команды. Ну а в конце киевляне провели еще и третий мяч. Теперь им комфортно будет играть в Киеве", - добавил Ракицкий.

Напомним, во вторник, 21 августа, "Динамо" победило в Лиге чемпионов "Боруссию" из немецкого Менхенгладбаха и существенно повысило свои шансы на попадание в групповой турнир соревнования.

фото: shakhtar.com

Узнать подробности матча и посмотреть видео голов вы можете ЗДЕСЬ.

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