Обвиняемые в убийстве сотрудников банка в Донецке не признали свою вину

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Обвиняемые по уголовному делу о нападении 29 декабря 2011 года на отделение «Приватбанка» в Донецке, в результате которого было убито пятеро сотрудников банка, не признали свою вину по нескольким статья Уголовного кодекса Украины, в том числе и в умышленном убийстве.

Об этом главные фигуранты дела Максим Рудычев и Сергей Ломако заявили в среду на очередном судебном слушании в Ворошиловском районном суде Донецка, сообщает «ОстроВ».

22 августа Гособвинитель Татьяна Попова закончила читать обвинительное заключение по всем подсудимым.

Напомним, подсудимыми являются пять человек: Максим Рудычев и Сергей Ломако (основные фигуранты дела, которые обвиняются в убийстве пяти сотрудников банка), Виталий Демченко и Сергей Ширин (лица, которые занимались изготовлением, сбытом оружия, из которого якобы и были убиты люди), и Александр Слива – напарник Рудычева по установке видеонаблюдения в банке.

Максим Рудычев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 191(присвоение, растрата чужого имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сергей Ломако обвиняется по статьям: ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Виталий Демченко и Сергей Ширин обвиняются по статьям ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление) УК Украины, а Александр Слива – по ч. 3 ст. 191 уголовного кодекса.

После того, как Гособвинитель закончила читать, глава судейской коллегии Ворошиловского районного суда Донецка Станислав Кутья начал спрашивать каждого подсудимого, считают ли они себя виновными в преступлениях, которые им вменяют.

Рудычев заявил суду, что признает себя частично виновным. Он заявил, что признает свою вину по статье 263 части 1 и не признает по статьям 115, 187, 191 УК Украины.

Ломако также не признал себя виновным по 115 статье УК Украины, а «признал» лишь 263 статью.

Демченко и Ширин признали себя виновным частично только по 263 статье. Слива признал вину «частично».

Все подсудимые заявили о готовности давать показания в суде.

Следующее судебное слушание назначено на 23 августа на 10:00.

фото: ostro.org

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