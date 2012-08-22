В Кении разбился самолет с туристами

{1-} По меньшей мере четыре человека, в том числе двое граждан Германии, погибли в результате авиакатастрофы самолета с туристами на борту на взлетно-посадочной полосе в кенийском заповеднике Масаи-Мара, сообщили журналистам в местной полиции.

Жертвами крушения стали также двое пилотов.

В то же время, местная газета "Дейли нейшн" сообщает, что еще шесть пассажиров самолета получили серьезные ранения. Об их национальности пока не сообщается, передаёт Интерфакс – Украина.

Самолет летел из кенийского города Момбаса и рухнул во время приземления. Идет расследование причин крушения.

Ранее Главред также сообщал, что 19 августа в Судане потерпел крушение самолет, на борту которого находились члены официальной делегации, среди них – министр по делам снабжения столицы Халид Абдалла.

По уточненной информации, причиной крушения стал взрыв на борту. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек – все, кто находился на борту. Крушение произошло около 8 утра по местному времени.

По предварительным данным, самолет разбился при заходе на посадку в городе Талоди, расположенном в 800 километрах от столицы страны – Хартума.

Фото: daylife.com

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