В Припяти хотят взорвать все дома

{1-} В связи с тем, что здания города Припять разваливаются и уже угрожают жизням людей, которые их посещают в туристических целях, в чернобыльской зоне отчуждения думают над тем, как взорвать дома и закопать остатки. Данные мероприятия планируется реализовать в течение ближайших 10 лет, сообщает ТСН.

В течение 26 лет на территории Припяти постепенно вырастает лес, а дома, которые стоят здесь, угрожают развалиться. Дома без людей зимой не отапливаются, а морозы и жара то расширяют строительные конструкции, то сужают. В результате они трескаются, и за два десятилетия все в аварийном состоянии.

"Именно поэтому мы сейчас ограничили доступ в здания. Большая часть этих зданий в конечном состоянии будет снесено и захоронено", - рассказывает первый заместитель председателя Госагенства управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро.

Идею превратить город в музей выполнить трудно. Внутри зданий - радиация, иногда больше, чем на улице. Потому как музей мертвый город просуществует максимум 10 лет. За это время, по подсчетам, дома начнут разрушаться сами.

Сегодня в Припяти взяли часть земли, чтобы передать для колокольни Нагасаки в Минске. В ее фундаменте собраны капсулы с разных мест, где были атомные аварии.

Бывший заместитель председателя припятского горисполкома Александр Есаулов воспользовался случаем, чтобы еще раз посмотреть на родной город. С собой привез свои стихи о Припяти: "Я не встречал до сих пор ни одного припятчанина, Который вот такими бы слезами за нашим городом не плакал, как смертельной дозой я отравленый навечно ядом улиц твоих".

Ранее Главред также сообщал, что премьер-министр Украины Николай Азаров считает возможным начать процесс восстановления и реабилитации территорий Чернобыльской зоны, которые пострадали от радиации.

"Есть все основания вдохнуть жизнь в опустевшие и безжизненные территории, города, населенные пункты. А это все – рабочие места, дополнительные доходы нашего бюджета и страны", - сказал премьер.

Фото: tsn.ua

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