В России самолет рухнул на детский сад: есть погибшие

{1-} В России потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna-421, при этом погибли два человека - пилот, житель Петербурга 1958 года рождения, и один пассажир, житель Краснодарского края, 1981 года рождения.

Катастрофа произошла в поселке Аннино Ломоносовского района Ленинградской области. При этом самолет разбился недалеко от детского сада, рухнув на детскую площадку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в 15:21 по московскому времени (14:21 по Киеву). Стало известна что, самолет принадлежал компании "Интертрансавиа". Оба погибших находились на борту.

Самолет взлетел с аэродрома "Горелово", где базируется один из региональных авиаклубов.

На место происшествия выехали криминалисты-следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Уже получены пояснения очевидцев.

В ликвидации последствий задействованы 42 человека, 20 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 14 единиц техники.

По факту крушения частного самолета проводится доследственная проверка.

Ранее Главред также сообщал, что 10 июня, в районе аэродрома «Бородянка» под Киевом потерпел крушение самолет Л-410, во время которого погибли 5 человек – пилот и 4 парашютиста. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Трагедия произошла утром в 10.40 в результате сильного дождя и штормового порыва ветра, когда самолет, с которого должны были прыгать парашютисты, буквально вогнало в землю. Воздушное судно разломалось на части.

Фото: Тwitter Pasha Nikiforov

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