Названа дата следующего боя Владимира Кличко

{1-} Владимир Кличко проведет защиту титулов чемпиона мира среди боксеров-профессионалов по трем престижным версиям в супертяжелом весе против поляка Мариуша Ваха 10 ноября в Германии.

22 августа организаторы официально сообщили, что поединок пройдет 10 ноября в Гамбурге (Германия) на "О2 Арене" вместимостью 16 тыс. зрителей, передает ИТАР-ТАСС.

32-летний Вах по росту даже выше Кличко - 2,02 м против 1,98

Поляк не потерпел ни одного поражения, выиграл 27 боев (15 нокаутом). Кличко одержал 58 побед (51 нокаутом) при трех поражениях. Предстоящий поединок станет для него 23-м титульным. "Мне нечего терять, вне зависимости от того, как сложится бой, - сказал Вах. - Так что буду боксировать уверенно и хладнокровно".

Напомним, что поляк Мариуш Вах подписал контракт на бой с Кличко. Ставкой поединка станут принадлежащие украинцу титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Отметим,что ранее Вах заявлял о том, что ему еще рано боксировать с Кличко и надеялся встретиться с ним лишь через год. Тем не менее, поляк фигурировал в списке Топ-3 главных претендентов на бой с украинцем.

Фото klitschko-brothers.com

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