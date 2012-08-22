В Германии автобус с детьми попал в ДТП: 30 пострадавших

{1-} В Германии, на трассе возле Мюнхена, перевернулся автобус с детьми. Травмированы по меньшей мере 30 детей, некоторые из них - серьезно.

Как рассказал представитель полиции Баварии, инцидент произошел в среду днем около города Фрайзинг, неподалеку от Мюнхена: во время сильного дождя водитель потерял управление и автобус с детьми перевернулся на скользкой дороге, передаёт Би-би-си.

На место ДТП срочно прибыли кареты скорой помощи и несколько вертолетов, которые переправили травмированных детей в ближайшие больницы. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

По информации полиции, автобус, зарегистрированный в немецком Дахау, вез детей домой после экскурсии.

В результате аварии пострадали еще несколько автомашин. Общее число пострадавших уточняется.

Как сообщал Главред ранее, 14 июля в России автобус с детьми опрокинулся на трассе в Новгородской области. Пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей и подростков.

Из двух пострадавших взрослых наиболее серьезную травму получила девушка-вожатая, у которой врачи подозревают перелом позвоночника. Ее уже отвезли в больницу Новгорода.

Автобус, который вез в Москву детей, отдыхавших в оздоровительном центре, опрокинулся в кювет.

Фото: news.open.by

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