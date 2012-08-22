Противники Pussy Riot: у нас бы получили не меньший срок

{1-} В Западных СМИ продолжается активное обсуждение приговора участницам панк-группы Pussy Riot за антипутинский "молебен" в храме Христа Спасителя. Но теперь кроме слов негодования в адрес властей России и поддержки трех молодых женщин, в западной прессе появились и голоса против девушек.

В Испании дело Pussy Riot не получило должного отклика, сетует в блоге на сайте El Mundo испанская писательница Роса Регас. Разве что в испанских соцсетях молодежь вступается за девушек и подчеркивает, что "панк-молебен" был всего лишь политическим протестом. "Важно помнить, какое мужество и храбрость проявили эти девушки, выйдя в такой стране как Россия протестовать против поддержки, которую местный аналог папы римского оказывает диктаторской политике Путина", - говорится в статье.

По ее мнению, девушки воспользовались своим правом на критику и выражение мнений, которое гарантирует демократия, однако как в России, так и в большинстве западных стран религии имеют власть, которую получают от руководства страны.

Сегодня экономику ставят выше, чем социальную сферу, стратегии предвыборных кампаний - выше, чем идеологию, "а церковь, какой бы она ни была, каковы бы ни были ее убеждения, - выше демократии", считает Регас. В случае Pussy Riot церковь "попирает своим присутствием одну из основных свобод граждан демократических стран - свободу выражения мнений", говорится в публикации.

В свою очередь журналист британской The Guardian упрекнул свое правительство в откровенном лицемерии. Он напомнил, что месяц назад Лондонский суд приговорил к полутора годам тюремного заключения Чарли Гилмора, который раскачивался на британском флаге на Кенотафе - памятнике жертвам войны - и бросил урну в полицейскую машину.

"Как могут британские политики, чьи заявления явно преследуют цель повлиять на уступчивых судей, критиковать другие независимые государства за то же самое?" - вопрошает он.

Он уверен, что, если бы какая-то рок-группа явилась в Вестминстерское аббатство и серьезно оскорбила религиозное или национальное меньшинство перед алтарем, британские судьи обязательно бы устроили показательный процесс.

Комментировать приговор Pussy Riot был вынужден посол РФ в Австрии Сергей Нечаев. В интервью Die Presse он подчеркнул, что осуждение на два года исправительной колонии вполне сравнимо с наказанием за подобное преступление в других европейских странах. Он привел в пример Австрию, где "хулиганство в церкви или богохульство преследуются в судебном порядке и наказываются лишением свободы".

Также он раскритиковал акцию в поддержку Pussy Riot в Вене, когда четверо людей в масках ворвались в Никольский собор РПЦ. В храме в тот момент были только дежурный и уборщица. Сторонники скандальной группы поднялись на амвон, развернули плакат со словами "God Loves Pussy Riot, Free Pussy Riot", сфотографировались и ушли. Нечаев выразил надежду, что они понесут наказание.

В свою очередь обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум пишет, что опасный для российских властей шум, связанный с делом Pussy Riot, исходит от певицы Мадонны - "не потому, будто Мадонна - серьезная политическая фигура, а как раз потому, что она вовсе не политическая фигура". Раньше Мадонну никогда не волновали гонения на российских женщин, она не откликнулась на убийства Политковской и Эстемировой, но тут дело другое: речь идет о коллегах - "поп-звездах", по выражению автора.

"Именно это различие создает нестандартную проблему для президента Путина. Вопреки распространенному мнению, путинский режим долгое время разрешал политическое инакомыслие - при условии, что оно апеллирует к малочисленной элите", - считает она.

Ранее «Главред» сообщал, что пять девушек в конце февраля пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели панк-молебен. ВИДЕО с выступлением было выложено в интернет и вызвало большой общественный резонанс.

Хамовнический суд Москвы 17 августа приговорил трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав их виновными в хулиганстве.

Многие известные личности были возмущены излишне строгим приговором. Американская певицы Мадонна в очередной раз потребовала их освобождения, а актер Иван Охлобыстин заявил, что девушек нужно было не судить, а выпороть и выгнать из храма.

По материалам NEWSru.com

Фото Вести.ру

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