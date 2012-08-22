Умерла пострадавшая в ДТП под Черниговом, которую ранее записали в умершие

{1-} Пострадавшая в аварии автобуса с псковскими паломниками в Черниговской области в начале июля Марина Морякова скончалась в среду в лечебно-реабилитационном центре в Москве.

Первоначально работницу церковной лавки Морякову, 1962 года рождения, перепутали с другой скончавшейся женщиной и ошибочно занесли в списки погибших паломников.

Она находилась в тяжелом состоянии в больнице Чернигова, а затем была перевезена на лечение в Москву, где спустя почти полтора месяца после аварии скончалась от тяжелых травм.

Сейчас в лечебных учреждениях остаются двое пострадавших в ДТП в Украине.

Число жертв ДТП, которое произошло в Черниговской области, выросло до 16, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 7 июля возле на Черниговщине попал в аварию автобус из российскими паломниками, которые ехали в Почаевскую лавру. Всего в автобусе был 41 паломник и 2 водителя. В результате ДТП погибли 15 человек и 28 человек травмированы.

Одна из паломниц через несколько дней скончалась в больнице Чернигова, 14 пострадавших самолетом МЧС были доставлены в больницы Москвы, 11 - в клинику в Пскове.

По предварительной версии следственных органов, в ДТП виноват водитель автобуса, который заснул за рулем.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Водитель находится под арестом в черниговском СИЗО.

Фото:kop.gov.ua;

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