Обзор всех матчей Лиги чемпионов

23 августа 2012, 00:42

{1-}В среду, 22 августа, в состоялись матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Челси с трудом побеждает Рэдинг 4:2

Синие одержали волевую победу над смелым и неуступчивым Рэдингом Брайана Макдермотта.

Челси - Рэдинг 4:2

Голы: Лампард, 18 (с пен.), Кэхилл, 69, Торрес, 81, Иванович, 90+5 - Погребняк, 25, Гатри, 29
 
Челси: Чех, Терри, Кэхилл, Коул, Иванович, Микель (Старридж, 68), Лампард, Рамирес (Оскар, 57), Азар, Мата (Мейрелеш, 84), Торрес
 
Рэдинг: Федеричи, Гантер, Горкшс, Пирс, Харт, Гатри, Карачан (Ле Фондре, 81), Лейжертвуд, Маканафф, Макклири (Робсон-Кану, 86), Погребняк (Хант, 71)
 
Предупреждения: Карачан, Погребняк

Матч Удинезе - Брага закончился ничьей 1:1.

Фриульцы создали себе неплохой задел перед ответным матчем с Брагой.

Голы: Исмаили, 68 - Баста, 23

Брага: Бету, Леандро Салино, Винисиус, Дуглао, Исмаили, Угу Виана, Куштодиу, Марсио Моссоро (Зе Луис, 87), Алан (Рубен Аморим, 85), Лима, Барбоса (Рубен Микаэл, 58)

Удинезе: Бркич, Данило, Бенатиа, Домицци, Баста, Армеро (Паскуале, 65), Пинци, Перейра (Баду, 73), Вильянс, Фаббрини (Майкосуэл, 72), Ди Натале

Предупреждения: Лима - Пинци, Ди Натале, Бенатиа, Домицци, Данило

Динамо (Загреб) - Марибор 2:1

Балканское дерби между загребским Динамо и Марибором из Словении завершилось победой хорватов.

Голы: Чоп, 10, Бадель, 74 - Бадель, 39 (в свои ворота)
 
Динамо З: Келава, Вида, Тонел, Шимунич, Пиварич, Бадель, Леко (Пеко, 46), Адеми, Саммир (Врсалько, 87), Чоп, Рукавина (Бечирай, 57)
 
Марибор: Я.Ханданович, Потокар, Аргус, Райчевич, Меяч, Филипович, Мертель, Ибраими (Мезга, 78), Цвиянович, Таварес, Берич (Комазец, 82)
 
Предупреждены: Шимунич, Вида, Адеми, Леко, Бадель - Мертель
 
Малага без проблем одолела Панатинаикос 2:0

Испанская Малага сделала хороший задел перед поездкой в Грецию. Победитель матча был предопределен по итогам первого тайма.

Голы: Демикелис, 17, Элизеу, 34
 
Малага: Кабальеро, Хесус Хамес, Велигтон, Демикелис, Монреаль, Хоакин, Тулалан, Иско, Мареска (Камачо, 70), Элизеу (Дуда, 78), Фабрис (Буонанотте, 70)
 
Панатинаикос: Карнезис, Винтра, Спиропулос, Веласкес, Боумсонг (Андре Пинту, 64), Сиссоко, Витоло, Мавриас, Кацуранис, Зека (Христодулопулос, 39), Форнароли (Точе, 69)
 
Предупреждения: Хесус Хамес, Иско, Дуда – Зека, Винтра

Андерлехт проиграл кипрскому АЕЛу 2:1

Матч кипрского АЕЛа и Андерлехта запомнился редким явлением в современном футболе - удалением после замены. На 75-й минуте Милан Йованович после того, как был заменен на Яковенко, не то за оскорбительные слова в адрес рефери, не то за брошенную на поле бутылку с водой получил второе предупреждение и отправился в раздевалку.
 
Голы: Доса Жуниор, 34, Руи Мигел, 72 - Мбокани, 62
 
АЕЛ: Дегра, Доса Жуниор, Николау, Айроза, Карлитуш, Оуон, Деде, Лусиано Бебе (Руи Мигел, 50), Эдмар (Жилберту, 85), Вухо, Паулу Сержиу (Диксон, 65)
 
Андерлехт: Прото, Одуа, Куяте, Сафари, Василевски, Билья, Клештан, Жийе, Кану, Мбокани, Йованович (Яковенко, 74)
 
Предупреждены: Доса Жуниор, Николау, Лусиано Бебе, Руи Мигел - Сафари, Мбокани, Йованович
 
Удален: Йованович, 75
 
БАТЭ уверенно бьет Хапоэль 2:0

Белорусский клуб побеждает в первом матче против Хапоэля Кирьят Шмона.

Голы: Родионов, 29, 78
 
БАТЭ: Горбунов – Поляков, Радьков, Симич, Бордачев – Володько, Лихтарович (Павлов, 62), Глеб, Ренан Брессан (Сиваков, 83) – Родионов, Мозолевский (Василюк, 62)
 
Хапоэль: Амос – Габай, Цедек, Гасарма, Вааба (Абед, 53), Матович – Рохет, Газаль (Бадаш, 68), Тасевски – Ленче (Леви, 74), Абихазира
 
Предупреждения: Глеб, Ренан Брессан – Матович, Газаль, Рохет, Габай
 
УдалениеМатович, 70 (второе предупреждение)
 
По материалам Football.ua
 

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