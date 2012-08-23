Обзор всех матчей Лиги чемпионов

Балканское дерби между загребским Динамо и Марибором из Словении завершилось победой хорватов.

Голы: Чоп, 10, Бадель, 74 - Бадель, 39 (в свои ворота)

Динамо З: Келава, Вида, Тонел, Шимунич, Пиварич, Бадель, Леко (Пеко, 46), Адеми, Саммир (Врсалько, 87), Чоп, Рукавина (Бечирай, 57)

Марибор: Я.Ханданович, Потокар, Аргус, Райчевич, Меяч, Филипович, Мертель, Ибраими (Мезга, 78), Цвиянович, Таварес, Берич (Комазец, 82)

Предупреждены: Шимунич, Вида, Адеми, Леко, Бадель - Мертель

Малага без проблем одолела Панатинаикос 2:0

Голы: Демикелис, 17, Элизеу, 34



Малага: Кабальеро, Хесус Хамес, Велигтон, Демикелис, Монреаль, Хоакин, Тулалан, Иско, Мареска (Камачо, 70), Элизеу (Дуда, 78), Фабрис (Буонанотте, 70)



Панатинаикос: Карнезис, Винтра, Спиропулос, Веласкес, Боумсонг (Андре Пинту, 64), Сиссоко, Витоло, Мавриас, Кацуранис, Зека (Христодулопулос, 39), Форнароли (Точе, 69)



Предупреждения: Хесус Хамес, Иско, Дуда – Зека, Винтра

Андерлехт проиграл кипрскому АЕЛу 2:1

Матч кипрского АЕЛа и Андерлехта запомнился редким явлением в современном футболе - удалением после замены. На 75-й минуте Милан Йованович после того, как был заменен на Яковенко, не то за оскорбительные слова в адрес рефери, не то за брошенную на поле бутылку с водой получил второе предупреждение и отправился в раздевалку.