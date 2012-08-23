Обзор всех матчей Лиги чемпионов

{1-}В среду, 22 августа, в состоялись матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Челси с трудом побеждает Рэдинг 4:2
Синие одержали волевую победу над смелым и неуступчивым Рэдингом Брайана Макдермотта.
Челси - Рэдинг 4:2
Матч Удинезе - Брага закончился ничьей 1:1.
Фриульцы создали себе неплохой задел перед ответным матчем с Брагой.
Голы: Исмаили, 68 - Баста, 23
Брага: Бету, Леандро Салино, Винисиус, Дуглао, Исмаили, Угу Виана, Куштодиу, Марсио Моссоро (Зе Луис, 87), Алан (Рубен Аморим, 85), Лима, Барбоса (Рубен Микаэл, 58)
Удинезе: Бркич, Данило, Бенатиа, Домицци, Баста, Армеро (Паскуале, 65), Пинци, Перейра (Баду, 73), Вильянс, Фаббрини (Майкосуэл, 72), Ди Натале
Предупреждения: Лима - Пинци, Ди Натале, Бенатиа, Домицци, Данило
Динамо (Загреб) - Марибор 2:1
Балканское дерби между загребским Динамо и Марибором из Словении завершилось победой хорватов.
Испанская Малага сделала хороший задел перед поездкой в Грецию. Победитель матча был предопределен по итогам первого тайма.
Голы: Демикелис, 17, Элизеу, 34
Малага: Кабальеро, Хесус Хамес, Велигтон, Демикелис, Монреаль, Хоакин, Тулалан, Иско, Мареска (Камачо, 70), Элизеу (Дуда, 78), Фабрис (Буонанотте, 70)
Панатинаикос: Карнезис, Винтра, Спиропулос, Веласкес, Боумсонг (Андре Пинту, 64), Сиссоко, Витоло, Мавриас, Кацуранис, Зека (Христодулопулос, 39), Форнароли (Точе, 69)
Предупреждения: Хесус Хамес, Иско, Дуда – Зека, Винтра
Андерлехт проиграл кипрскому АЕЛу 2:1
Белорусский клуб побеждает в первом матче против Хапоэля Кирьят Шмона.
БАТЭ: Горбунов – Поляков, Радьков, Симич, Бордачев – Володько, Лихтарович (Павлов, 62), Глеб, Ренан Брессан (Сиваков, 83) – Родионов, Мозолевский (Василюк, 62)
Хапоэль: Амос – Габай, Цедек, Гасарма, Вааба (Абед, 53), Матович – Рохет, Газаль (Бадаш, 68), Тасевски – Ленче (Леви, 74), Абихазира
Предупреждения: Глеб, Ренан Брессан – Матович, Газаль, Рохет, Габай
Удаление: Матович, 70 (второе предупреждение)