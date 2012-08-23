Лечение Брейвика обойдется в 4 раза дороже его заключения

{1-}Содержание террориста Андерса Брейвика в психиатрическом спецучреждении будет стоить бюджету Норвегии в четыре раза дороже, чем помещение его в тюрьму. Об этом сообщила газета "Афтенпостен".

Приговор террористу Окружной суд Осло огласит 24 августа, но уже известно, что при любом исходе его поместят в одно из отделений тюрьмы Ила. Руководство тюрьмы ранее сегодня распространило сообщение, что "готово принять Брейвика и защитить от него общество".

По данным "Афтенпостен", если Брейвика признают невменяемым и приговорят к принудительному лечению, его отправят в недавно возведенный на территории тюрьмы "лечебный корпус", строительство которого обошлось более чем в 3 млн крон /более 400 тыс евро/. Если же суд сочтет преступника вменяемым и назначит ему в качестве наказания тюремный срок, тюрьме Ила, вероятно, придется отстроить новое отделение особо строгого режима, примерная стоимость работ доходит до 25 млн крон /3,5 млн евро/, сообщает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на такую разницу в стоимости строительства, содержание Брейвика в тюрьме все же обойдется бюджету страны дешевле, чем в клинике, утверждает "Афтенпостен". На его пребывание в тюрьме в бюджете ежегодно будет закладываться 5 млн крон /700 тыс евро/, тогда как расходы на лечение террориста, по словам источника газеты, могут оказаться в четыре раза больше и составить 20 млн крон в год /почти 3 млн евро/.

В Управлении по делам тюрем и борьбе с преступностью изданию сообщили, что планы построить для Брейвика отдельный корпус в Иле на случай, если его приговорят к отбыванию наказания в тюрьме, действительно есть, но реализуют их только после решения суда.

Как ранее писал Главред, в независимом докладе, опубликованном 13 августа, утверждается, что взрыв можно было предотвратить.

Один из наиболее тяжелых выводов доклада заключается в том, что двое местных полицейских первыми вышли на берег озера, но вместо того, чтобы найти лодку и переправиться на Утойю, решили подождать, пока к ним присоединятся более подготовленные коллеги.

Напомним, Андерс Брейвик признает, что 22 июля прошлого года он убил 77 и ранил 240 человек, но не считает это преступлением.

Суд над ним продлился 10 недель и закончился в июне. Приговор должен быть объявлен 24 августа.

При вынесении приговора коллегия в составе пяти судей должна также принять решение о вменяемости Брейвика. В результате выяснится, будет ли он приговорен к длительному тюремному сроку или будет направлен в охраняемую психиатрическую клинику.

Убийства, совершенные Брейвиком, считаются самым тяжелым актом насилия в Норвегии со времен Второй мировой войны. Они вызвали общенациональные дебаты о толерантности и демократии в стране.

Фото vg.no

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