Украине угрожает две масштабных эпидемии

23 августа 2012, 07:47

{1-} Украине угрожает две масштабных эпидемии. В страну идут корь и грипп. В связи с началом нового учебного года иммунологи прогнозируют вторую волну эпидемии кори (первая прокатилась весной по Западной Украине), а зимой — эпидемию гриппа, пишет «Сегодня».

В Минздраве сообщили, что начала года корью в Украине переболели более 11 тыс. человек.

«Подъем заболеваемости корью происходит циклично: раз в 5 лет, и сейчас мы его наблюдаем и в Украине, и в Европе. У них в 29-ти странах за полгода зафиксировано 10,5 тыс. случаев. Это меньше, чем у нас, потому что в Европе гораздо выше охват вакцинацией населения. Хотя в Украине он тоже растет», — сказали  в пресс-службе СЭС Украины, добавив, что до конца года корью переболеют, по их прогнозам, 15—18 тыс. украинцев.

В последние годы Украина покупает вакцины в основном у Бельгии — эта вакцина считается одной из лучших в мире, заверяет главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

Читайте также: Врач: кто не хочет прививать детей, пусть отложит деньги на похороны

«Мы настаиваем, что единственным способом профилактики от кори является вакцинация. Все препараты проходят регистрацию и контроль в Украине», — подчеркивают в СЭС.

Все регионы страны получили вакцины в достаточном количестве, но проблемы наблюдаются в столице: желающих сделать прививку очень много, потому вакцины не успевают завозить.

В одной из поликлиник Киева заявили, что некоторое время вакцин, действительно, не хватало, но сейчас запас пополнился: «Можем, наконец, сделать прививки тем, кто записывался в очередь еще в середине лета». В другой говорят, что недостающие вакцины обещают привезти после Дня независимости.

В осенне-зимний период, как и всегда, ожидается увеличение количества случаев заболевания гриппом, а пик эпидемии предвещают в январе-феврале 2013 года. В этом году доминирующим штаммом будет подтип H3N2 (считается мутировавшим вариантом «свиного гриппа»), будут болеть и вирусом H1N1 (собственно «свиной грипп»). В Минздраве заверяют, что вакцины против гриппа вот-вот появятся в поликлиниках.

Читайте также: Какие инфекции грозят Украине в ближайшее время

Что касается профилактики от гриппа, украинцам советуют, кроме прививок, регулярно мыть руки и вести здоровый образ жизни.

Как ранее сообщал Главред, Завотделом НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского Алла Мироненко рассказала, что прививки от гриппа лучше всего делать осенью.

 «Если говорить о прививках против гриппа, то рационально прививаться осенью (октябрь-ноябрь). Через две недели у взрослых уже есть защитный уровень антител», - подчеркнула Мироненко.

 «У детей до 3-х лет прививки нужно делать в два этапа по полдозы с интервалом в месяц. То есть должен пройти хотя бы месяц, чтобы у детей была хоть какая-то защита», - рассказала врач.

Фото: tsn.ua

Новости по теме:

Врач рассказала, когда нужно делать прививки от гриппа

Кто не хочет прививать детей, пусть отложит деньги на похороны - врач

Врач рассказала об эпидемиях, которые угрожают Украине

Прививка от гриппа обойдется украинцам почти в 80 грн

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять