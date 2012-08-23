{1-} Украине угрожает две масштабных эпидемии. В страну идут корь и грипп. В связи с началом нового учебного года иммунологи прогнозируют вторую волну эпидемии кори (первая прокатилась весной по Западной Украине), а зимой — эпидемию гриппа, пишет «Сегодня».

В Минздраве сообщили, что начала года корью в Украине переболели более 11 тыс. человек.

«Подъем заболеваемости корью происходит циклично: раз в 5 лет, и сейчас мы его наблюдаем и в Украине, и в Европе. У них в 29-ти странах за полгода зафиксировано 10,5 тыс. случаев. Это меньше, чем у нас, потому что в Европе гораздо выше охват вакцинацией населения. Хотя в Украине он тоже растет», — сказали в пресс-службе СЭС Украины, добавив, что до конца года корью переболеют, по их прогнозам, 15—18 тыс. украинцев.

В последние годы Украина покупает вакцины в основном у Бельгии — эта вакцина считается одной из лучших в мире, заверяет главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

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«Мы настаиваем, что единственным способом профилактики от кори является вакцинация. Все препараты проходят регистрацию и контроль в Украине», — подчеркивают в СЭС.

Все регионы страны получили вакцины в достаточном количестве, но проблемы наблюдаются в столице: желающих сделать прививку очень много, потому вакцины не успевают завозить.

В одной из поликлиник Киева заявили, что некоторое время вакцин, действительно, не хватало, но сейчас запас пополнился: «Можем, наконец, сделать прививки тем, кто записывался в очередь еще в середине лета». В другой говорят, что недостающие вакцины обещают привезти после Дня независимости.

В осенне-зимний период, как и всегда, ожидается увеличение количества случаев заболевания гриппом, а пик эпидемии предвещают в январе-феврале 2013 года. В этом году доминирующим штаммом будет подтип H3N2 (считается мутировавшим вариантом «свиного гриппа»), будут болеть и вирусом H1N1 (собственно «свиной грипп»). В Минздраве заверяют, что вакцины против гриппа вот-вот появятся в поликлиниках.

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Что касается профилактики от гриппа, украинцам советуют, кроме прививок, регулярно мыть руки и вести здоровый образ жизни.

Как ранее сообщал Главред, Завотделом НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского Алла Мироненко рассказала, что прививки от гриппа лучше всего делать осенью.

«Если говорить о прививках против гриппа, то рационально прививаться осенью (октябрь-ноябрь). Через две недели у взрослых уже есть защитный уровень антител», - подчеркнула Мироненко.

«У детей до 3-х лет прививки нужно делать в два этапа по полдозы с интервалом в месяц. То есть должен пройти хотя бы месяц, чтобы у детей была хоть какая-то защита», - рассказала врач.

Фото: tsn.ua

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